Лыжницы объяснили, почему прогоняли снегоход в пасьюте в финале Кубка мира

Финская лыжница Криста Пярмякоски объяснила, почему прогнала снегоход с оператором во время гонки преследования на 30 км свободным стилем в финале Кубка мира в Энгадине (Швейцария). Спортсменка подтвердила, что возмутилась тем, что снегоход ехал слишком близко и мешал группе преследователей.
«Он ехал слишком медленно. Я просто крикнула: «Езжай! Уводи машину! Рули!» Но при этом хотелось защиты от ветра за снегоходом», — приводит слова Пярмякоски Expressen.
Также кричащей на скутер была запечатлена шведка Эбба Андерссон.
«В какой-то момент захотелось отстать, чтобы скутер мог защитить от ветра и помог экономить силы. Но, конечно, водителям сложно определить, насколько близко они могут ехать», — сказала Андерссон.
Андерссон стала второй в гонке, уступив только норвежке Хейди Венг. Пярмякоски заняла 17-е место.
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