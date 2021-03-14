Лыжницы объяснили, почему прогоняли снегоход в пасьюте в финале Кубка мира

Финская лыжница Криста Пярмякоски объяснила, почему прогнала снегоход с оператором во время гонки преследования на 30 км свободным стилем в финале Кубка мира в Энгадине (Швейцария). Спортсменка подтвердила, что возмутилась тем, что снегоход ехал слишком близко и мешал группе преследователей.

«Он ехал слишком медленно. Я просто крикнула: «Езжай! Уводи машину! Рули!» Но при этом хотелось защиты от ветра за снегоходом», — приводит слова Пярмякоски Expressen.

Также кричащей на скутер была запечатлена шведка Эбба Андерссон.

«В какой-то момент захотелось отстать, чтобы скутер мог защитить от ветра и помог экономить силы. Но, конечно, водителям сложно определить, насколько близко они могут ехать», — сказала Андерссон.

Андерссон стала второй в гонке, уступив только норвежке Хейди Венг. Пярмякоски заняла 17-е место.