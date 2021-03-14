Йоханнес Клебо назвал своё главное достижение в сезоне-2020/2021

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, который стал третьим в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2020/2021, рассказал, в чём стал лучше за прошедший год.

«Думаю, что в этом году стал лучше на дистанции, в моём активе борьба в двух подряд гонках на 50 км, что, конечно же, радует. Год назад такого не было, а это означает, что что-то было сделано правильно», — приводит слова Клебо NRK.

На чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Клебо первым пересёк финишную черту в классическом масс-старте на 50 км, но был дисквалифицирован за создание помех россиянину Александру Большунову. В коньковой гонке преследования на 50 км в финале Кубка мира в Энгадине (Швейцария) Клебо финишировал четвёртым, опередив Большунова, но не посчитал это каким-либо достижением.