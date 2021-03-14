Александр Большунов: думаю, норвежцы «Большой хрустальный глобус» ещё долго не увидят
Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал завоевание «Большого хрустального глобуса», который он выиграл второй сезон подряд.
«Это очень тяжёлый, трудовой трофей. Чтобы его получить, надо всегда быть высоко в протоколах, причём на всём диапазоне дистанций, от спринта до марафонов. Но я думаю, норвежцы ещё долго его не увидят», — приводит слова Большунова сайт «Матч ТВ».
В сезоне-2020/2021 Большунов также выиграл «Тур де Ски» и стал чемпионом мира в скиатлоне. На первенстве планеты Большунов также завоевал серебро в марафоне и в эстафете в составе сборной России, бронзу в командном спринте с Глебом Ретивых.
Во многом благодаря успехам Большунова национальная команда выиграла Кубок наций в общем зачёте.
Александр Большунов получил «Большой хрустальный глобус» под гимн России. Видео
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