Юлия Ступак рассказала, каким способом включает гоночный режим

Российская лыжница Юлия Ступак, занявшая второе место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2020/2021 рассказала о связанных с гонками ритуалах и традициях.
«Я никогда не падаю после финиша, это принципиально. Не вижу в этом смысла, я проехала тридцать километров на ногах, и понятно, что после финиша я тоже могу это делать, зачем падать?
Можно ли назвать ритуалом заплетание косы перед гонкой? Коса — самый удобный вариант на гонку, мне ничего не мешает. В жизни я всегда хожу с распущенными волосами, но на тренировке для меня самое главное — удобство что в одежде, что в прическе. Но тут вы правы в том плане, что заплетание косы перед гонкой — некий ритуал. Происходит внутренний щелчок, включается гоночный режим», — приводит слова Ступак сайт «Матч ТВ».
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