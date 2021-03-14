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В Госдуме предложили представить Большунова к госнаграде за победу в Кубке мира

В Госдуме предложили представить Большунова к госнаграде за победу в Кубке мира
Другие / Лыжный спорт 0

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказал мнение, что российский лыжник Александр Большунов должен быть представлен к государственной награде за победу в общем зачёте Кубка мира.

Большунов завоевал «Большой хрустальный глобус» второй сезон подряд, также он выиграл дистанционный зачёт Кубка мира.

«Поздравляем Александра. Он добился результата, несмотря на то что происходит — гонения, притеснения, обвинения. Несмотря на нападки на российский спорт, человек собрал волю в кулак вместе со всей командой и федерацией и добился успеха. Считаю, что надо отметить это на государственном уровне, предлагаю представить его к государственной награде», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Александр Большунов получил «Большой хрустальный глобус» под гимн России. Видео
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