Отрыв Червоткина, командная тактика Большунова и победа Крюгера. Обзор пасьюта в финале КМ

От заключительной гонки лыжного Кубка мира у мужчин – конькового пасьюта на 50 км — все ждали борьбы досрочного победителя общего зачёта россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо. Однако всё сложилось иначе.

Одним из ключевых моментов гонки стал рывок россиянина Алексея Червоткина, преимущество которого над всеми достигало 30 секунд. Позже выяснилось, что Большунов специально тормозил основную группу, надеясь, что партнёр по команде завоюет медаль, потому что у Александра не катили лыжи.

Червоткина всё же догнали, а в ключевой подъём первыми убежали не Большунов с Клебо, а норвежцы Симен Хегстад Крюгер, Ханс Кристер Холунд и швед Йенс Бурман. Они и разыграли медали. Клебо, боровшийся за третье место в общем зачёте Кубка мира, обошёл Большунова и стал четвёртым, Александр финишировал шестым.

Видео можно посмотреть на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат FIS.