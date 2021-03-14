Марит Бьорген объяснила, почему Норвегия доминирует в лыжных гонках

Восьмикратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Марит Бьорген объяснила, почему Норвегия настолько сильна в лыжных гонках.
«Думаю, доминирование Норвегии в лыжных гонках связано с тем, что у нас принято с юных лет вставать на лыжи. Лыжами начинают заниматься маленькие девочки и мальчики. Мои сыновья каждый день катаются в детском саду. У нас много людей занимаются лыжным спортом, так что есть из кого выбирать. В среду вечером в Холменколлене можно увидеть около 500 значков у занимающихся там туристов из разных лыжных клубов. Лыжные гонки чрезвычайно популярны в нашей стране. У нас есть такие громкие имена, как Петтер Нортуг, Марит Бьорген, Терезе Йохауг, Йоханнес Клебо, и это тоже большая мотивация для многих мальчиков и девочек», — сказала Бьорген в подкасте Livigno2Levi.
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