Четыре лыжницы разыграли три медали в пасьюте в финале Кубка мира. Видео
В женской гонке преследования свободным стилем на 30 км в финале Кубка мира самое интересное произошло на последних двух километрах. Всю предыдущую дистанцию четыре лыжницы шли в пелотоне, поочерёдно возглавляя гонку. И было понятно, что кто-то из них на финише останется без медали.
Создать отрыв, первой забежав в ключевой подъём, удалось норвежке Хейди Венг. Шведка Эбба Андерссон постаралась составить ей конкуренцию, но осталась второй. Досрочная победительница Кубка мира американка Джессика Диггинс и россиянка Юлия Ступак боролись за бронзу, которая досталась последней. Кроме того, Ступак впервые в карьере стала второй в общем зачёте Кубка мира.
Видео можно посмотреть на канале FIS Cross Country в YouTube. Права на видео принадлежат FIS.
Ступак: Диггинс хотела, чтобы мы на неё всю дистанцию работали. Знала, что окажусь сильнее
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