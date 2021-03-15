Российские гандболисты сыграли вничью с Чехией в квалификации ЧЕ-2022

Мужская сборная России по гандболу сыграла вничью с командой Чехии в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года со счётом 27:27. Лучшим бомбардиром матча стал правый полусредний россиян Дмитрий Киселёв, забивший шесть мячей.
Напомним, что несколькими днями ранее в Москве российская команда с минимальной разницей в счёте обыграла чешскую сборную — 28:27.
В турнирной таблице группы 3 сборная России лидирует, набрав 6 очков в четырёх матчах. У команды Украины 5 очков. Сборные Чехии (3) и Фарерских островов (0) провели на матч меньше.
28 апреля сборная России в квалификации чемпионата Европы встретится с командой Фарерских островов.
Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Квалификация
Группа 3. 4-й тур
Чехия — Россия — 27:27 (16:14).
- 15 марта 2021
-
01:00
-
00:17
- 14 марта 2021
-
23:59
-
23:29
-
23:22
-
22:02
-
20:51
-
20:33
-
20:14
-
19:49
-
19:21
-
18:22
-
18:03
-
17:57
-
17:30
-
17:11
-
16:55
-
16:40
-
16:25
-
16:17
-
15:58
-
15:50
-
15:31
-
15:28
-
15:21
-
15:11
-
14:53
-
14:49
-
14:26
-
14:07
-
14:04
-
13:08
-
12:09
-
12:06
-
11:44