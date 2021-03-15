Российские гандболисты сыграли вничью с Чехией в квалификации ЧЕ-2022

Мужская сборная России по гандболу сыграла вничью с командой Чехии в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года со счётом 27:27. Лучшим бомбардиром матча стал правый полусредний россиян Дмитрий Киселёв, забивший шесть мячей.

Напомним, что несколькими днями ранее в Москве российская команда с минимальной разницей в счёте обыграла чешскую сборную — 28:27.

В турнирной таблице группы 3 сборная России лидирует, набрав 6 очков в четырёх матчах. У команды Украины 5 очков. Сборные Чехии (3) и Фарерских островов (0) провели на матч меньше.

28 апреля сборная России в квалификации чемпионата Европы встретится с командой Фарерских островов.

Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Квалификация

Группа 3. 4-й тур

Чехия — Россия — 27:27 (16:14).