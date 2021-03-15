Влюблённые лыжники, которых разлучили на ЧМ — 2021, вместе поедут в Швецию

Американский лыжник Кевин Болджер рассказал, что в Энгадине (Швейцария), где проходил финал Кубка мира, он по-прежнему встречался со своей девушкой, шведской спортсменкой Майей Дальквист. Свидания проходили исключительно на свежем воздухе, соблюдая социальную дистанцию. А теперь, так как сезон уже закончился, влюблённые вместе поедут в Фалун.

«Я там пробуду две недели. Позависаем вместе, немного побегаем на лыжах… Каково будет встречаться без ограничений? Хорошо! Сезон закончился, и мы сможем побыть вместе. Мне этого очень не хватало!» — приводит слова Болджера Expressen.

Скандал с поцелуями Дальквист и Болджера разгорелся на чемпионате мира в Оберстдорфе. Близкие отношения лыжников двух разных национальных команд абсолютно не соответствовали правилам, принятым в период пандемии коронавируса. Тогда тренерский штаб сборной Швеции запретил Дальквист не только целоваться со своим парнем, но даже близко подходить к нему.