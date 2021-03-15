Юрий Бородавко — об Александре Большунове: сезон удался

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление Александра Большунова в завершившемся сезоне.

«Большунов стал в этом году чемпионом мира, выиграл Кубок мира, выиграл «Тур де Ски». Он одержал значимые победы, сезон удался. Теперь надо немного отдохнуть и готовиться к важнейшему этапу этого олимпийского цикла», — приводят слова Бородавко «Известия».

Вчера, 14 марта, на заключительном этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария) состоялась мужская гонка преследования на 50 км свободным стилем. Александр Большунов продемонстрировал шестой результат. Победу одержал норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер. Второе место занял норвежец Ханс Кристер Холунд, замкнул тройку лучших швед Йенс Бурман.