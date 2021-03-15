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Панжинский ответил на вопрос о войне сборных России и Норвегии по лыжным гонкам

Панжинский ответил на вопрос о войне сборных России и Норвегии по лыжным гонкам
Другие / Лыжный спорт 0
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Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский ответил на вопрос, можно ли сказать, что топор войны со сборной Норвегии зарыт, после того как тренер норвежцев Эйрик Мюр Носсум сказал, что Александром Большуновым нельзя не восхищаться.

«На мой взгляд, эта история раздута журналистами. Никакой войны между командами нет. Есть лишь соперничество двух сильнейших лыжных держав и сильнейших спортсменов мира. А представители СМИ подогревают тему и задают много соответствующих вопросов.

Уверен, ребята относятся друг к другу с уважением. Посмотрите: Александр даже пригласил Клебо на свадьбу. Другой показательный момент: после окончания масс-старта Пол Голберг подошёл к Евгению Белову и помог ему встать, отряхнуться от снега», — приводит слова Панжинского «RT на русском».

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