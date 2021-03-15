Михаил Девятьяров: верю, что Ступак может побороться с Йохауг

Олимпийский чемпион Михаил Девятьяров оценил выступление российских лыжниц в завершившемся сезоне.
«Юля Ступак вообще блестяще выступила, особенно на последнем этапе, завоевав золото и бронзу. Очень радует, что у нас появился такой лидер в женском лыжном спорте. Думаю, в следующем году, если не будет проблем со здоровьем, она способна ещё прибавить. Она же только после родов, и тут такие места. На следующий год она вполне может поднять свои функциональные и скоростные возможности, грамотно подготовиться и взять медали на Олимпийских играх. Верю, что она может побороться с Йохауг, которая пока во многих гонках недосягаема.
Радует, что в женской команде высокие результаты могла демонстрировать не только Непряева, как в последние пару лет, а ещё две сильные лыжницы. Подобралась очень хорошая эстафетная команда на Олимпийские игры. Они будут рассчитывать на медаль. Да и в целом видно, что лыжные гонки в России находятся на подъёме», — цитируют Девятьярова «Известия».
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