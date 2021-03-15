Александр Большунов ответил на вопрос о самой тяжёлой гонке в сезоне

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, какая гонка в сезоне-2020/2021 стала для него самой тяжёлой. Большунова спросили, правда ли, что самой тяжёлой гонкой для него стала «разделка» на 15 километров на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).
«Разделка» на чемпионате действительно не задалась, потому что с темпом на первой половине дистанции я там перебрал.
В каждой гонке хочется показать максимальный результат. Но это не всегда получается, иногда это самочувствие, иногда (редко) лыжи, но не в этом сезоне — тут с сервисом всё было отлично, ребята отработали хорошо, за исключением пары гонок», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».
В сезоне-2020/2021 Большунов завоевал Кубок мира, также он выиграл престижную многодневку «Тур де Ски». На чемпионате мира в Оберстдорфе российский лыжник завоевал золото в скиатлоне.
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