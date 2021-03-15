Большунов о 6-м месте в преследовании: не моё поражение. Даже рад, что не попал в топ-3

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал своё выступление в гонке преследования на 50 км коньковым ходом на этапе в Энгадине (Швейцария). Напомним, Большунов занял лишь шестое место, после того как одержал победу в масс-старте.

«Я понимал, что не сработали лыжи, и это было не моё поражение. Ситуацию, конечно, разрядило и то, что я получил Кубок мира. Я даже рад, что не попал в тройку призёров, потому что это будет хорошей мотивацией для того, чтобы хорошо и правильно тренироваться дальше», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

В сезоне-2020/2021 Большунов завоевал Кубок мира, также он выиграл престижную многодневку «Тур де Ски». На чемпионате мира в Оберстдорфе российский лыжник завоевал золото в скиатлоне.