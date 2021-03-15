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Александр Большунов рассказал, что его бесит

Александр Большунов рассказал, что его бесит
Другие / Лыжный спорт 0

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов признался, что ему не нравится, когда кто-то пытается угнаться за ним на тренировке. По словам Большунова, он увеличивает темп или уходит на другие круги, если ему становится некомфортно.

«Я постоянно это делаю, когда кто-то пытается сесть за мной. Меня это бесит, раздражает почему-то. Когда я один, то мысли все о тренировке, поэтому мне комфортнее так. Но я понимаю, что какие-то тренировки нужно проводить вместе, и к этому нужно стремиться, чтобы развиваться дальше», — цитирует Большунова «Матч ТВ».

В сезоне-2020/2021 Большунов завоевал Кубок мира, также он выиграл престижную многодневку «Тур де Ски». На чемпионате мира в Оберстдорфе российский лыжник завоевал золото в скиатлоне.

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