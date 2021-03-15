Большунов: Бородавко иногда нужно останавливать

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов поделился мнением о работе тренера национальной команды Юрия Бородавко. По словам Большунова, Бородавко иногда, как и его самого, нужно останавливать.

«Он жёсткий тренер. Бывает, что загорается, хочет всё успеть сделать, такое было перед Оберстдорфом (перед чемпионатом мира 2021 года. — Прим. «Чемпионата»). Его иногда нужно останавливать, как и меня, вовремя», — приводятся слова Большунова на сайте телеканала «Матч ТВ».

В сезоне-2020/2021 Большунов завоевал Кубок мира, также он выиграл престижную многодневку «Тур де Ски». На чемпионате мира в Оберстдорфе российский лыжник завоевал золото в скиатлоне.

Ранее Александр Большунов рассказал, что его бесит.