Александр Большунов рассказал, на что потратит призовые за участие в Кубке мира-2020/2021

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, на что потратит призовые, заработанные за участие в сезоне-2020/2021 Кубка мира. Ранее сообщалось, что россиянин получит 219,5 тыс. швейцарских франков (€ 197 тыс.).

По словам спортсмена, он приобретёт тредбан — устройство, работающее по принципу беговой дорожки, предназначенное для медико-биологических исследований, оценки физической работоспособности человека.

«Это до налогов. Вот сейчас буду думать, как провернуть покупку тредбана, он стоит 120 тысяч евро, как раз всё то, что я заработал после уплаты налогов.

Ну есть они (деньги. — Прим. «Чемпионата») и есть — я вообще не заморачиваюсь на эту тему. Я нацелен на результат, а то, что платят призовые, — да, хорошо», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

В сезоне-2020/2021 Большунов завоевал Кубок мира, также он выиграл престижную многодневку «Тур де Ски». На чемпионате мира в Оберстдорфе российский лыжник завоевал золото в скиатлоне.