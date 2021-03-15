Кершоу: Большунов — лыжный плохиш, а Клебо — белый рыцарь

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад канадский лыжник Девон Кершоу поделился мнением о лыжниках Александре Большунове и Йоханнесе Клебо, лидерах мужских сборных России и Норвегии соответственно. Кершоу напомнил, что Большунов не сразу подошёл к товарищу по команде Глебу Ретивых, после того как тот упустил лидерство в командном спринте на чемпионате мира, в результате чего Россия завоевала бронзу, а не золото.

«Большунов — прекрасный лыжник, невероятно одарённый, классно подготовленный. Но у него каждые выходные какие-то проблемы. Ретивых был его партнёром по командному спринту, и они выступали на очень разбитой трассе, превратившейся в кашу. У высокого и мощного Глеба в таких условиях не было шансов бороться с теми парнями. Их команда пришла к финишу третьей, хотя Большунов передавал эстафету первым. Александр просто оставил своего партнёра одного на снегу, он не подошёл к Глебу, не похлопал его по плечу. Вместо этого — «пф-ф-ф, да пошёл этот парень к чёрту!» Это же его партнёр по команде.

После марафона, когда Клебо дисквалифицировали, Большунов даже не надел серебряную медаль. Можно также вспомнить ту катастрофу в эстафете в Лахти с участием Йони Мяки. Он эдакий лыжный плохиш, а Клебо — белый рыцарь», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.