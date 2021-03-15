Бессмертных: Клебо превратится в универсального солдата. Но Большунову это не мешает

Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Александр Бессмертных прокомментировал победу Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам.

«Поверьте, спустя два года никто не вспомнит, какое количество этапов пропустили норвежцы в этом сезоне. Зато фамилия Александра навсегда останется в истории. К тому же нельзя забывать, что в прошлом все боролись с ним на равных, но россиянин всё равно стал первым. Уверен, даже если бы норвежцы приняли участие во всех гонках, Большунов всё равно бы вновь завоевал «Большой хрустальный глобус». Выглядел он просто шикарно», — цитирует Бессмертных «RT на русском».

Бессмертных также оценил прогресс норвежца Йоханнеса Клебо.

«Парень растёт. Норвежцы умеют это делать. Вспомните Петтера Нортуга, который одно время бегал только спринты, а потом стал проявлять себя и в других дисциплинах. У скандинавов есть некая методика, которая работает, отсюда и прогресс Клебо. Со временем он превратится в универсального солдата, который способен побеждать везде. Но Большунову это не мешает бороться с ним», — сказал Бессмертных.

Большунов второй год подряд стал обладателем «Большого хрустального глобуса».