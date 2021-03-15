Кершоу: надеюсь, Клебо выиграет марафон на следующем чемпионате мира

Бывший канадский лыжник Девон Кершоу рассказал, почему считает решение норвежца Йоханнеса Клебо отозвать апелляцию на дисквалификацию «мощным шагом».

Напомним, Клебо первым пересёк финишную черту в марафоне, но был дисквалифицирован. Жюри FIS решило, что норвежец создавал помехи шедшему первым россиянину Александру Большунову. Чемпионом мира в итоге был признан норвежец Эмиль Иверсен, Большунову досталось серебро. 9 марта норвежская федерация подала апелляцию в FIS. Норвежцы просили признать инцидент гоночным и сохранить первоначальные результаты. 10 марта Клебо опубликовал пост в «Инстаграме» и попросил отозвать апелляцию. Федерация прислушалась к просьбе Йоханнеса.

«Решение Клебо отозвать апелляцию на дисквалификацию в марафоне на чемпионате мира многих удивило. Понятно, что норвежцы всегда на стороне своего спортсмена. Но в любом случае сложно согласиться с тем, что Йоханнеса тогда справедливо дисквалифицировали. Это всё-таки был гоночный инцидент. Оба лыжника рискнули, стремясь победить, и они за это поплатились. Болельщики ждали, что последует апелляция. Когда Клебо её отозвал, он заработал много уважения. Шикарный ход с его стороны. Мы забываем, что этому парню всего 24 года.

В Норвегии считают, что Клебо обворовали, отняв у него четвёртое золото. Да, Йоханнес рискнул, прошёлся по грани, и его жёстко наказали. В это время он берёт слово: «Я попросил команду отозвать апелляцию. Хочу двигаться дальше». Шикарнейший шаг. Это не только моё мнение, об этом многие писали, но не все люди понимают ситуацию. Можно легко подумать: у Клебо ещё будут шансы, он продолжит выигрывать марафоны, ему только 24 года. Но это так не работает. Ты не знаешь, повторятся ли такие чудесные гонки. Алекс Харви провёл потрясающую гонку на чемпионате мира в Лахти в 2017 году и выиграл золото. Конечно же, он хотел повторить успех на Олимпиаде в Пхёнчхане через год, но стал только четвёртым. А вскоре после этого он завершил карьеру. То есть можно ждать от Клебо новых успехов, но никогда не знаешь, что случится дальше. Так что решение Йоханнеса отозвать апелляцию — мощный шаг.

У меня по-прежнему смешанные чувства по этому поводу. Я очень надеюсь, что через два года, когда пройдёт новая гонка на 50 км «классикой», Клебо вновь классно выступит. Через год в Пекине «коньком» — никаких шансов на золото в марафоне. В 2023-м шансы будут, и я надеюсь, что он это сделает. Это будет прекрасная история», — высказался Кершоу в подкасте FasterSkier.