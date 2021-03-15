Потрясающий сезон Александра Большунова в 20 секундах. Видео
Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов подвёл красочные итоги завершившегося сезона, выложив в своём «инстаграме» 20-секундное видео с подборкой самых запоминающихся моментов.
«Весь сезон на одном дыхании», — подписал российский лыжник публикацию.
Пост доступен в «инстаграме» Александра Большунова.
В ответ Большунов получил более 500 комментариев от болельщиков с благодарностью и поддержкой: «Дышали вместе с тобой! Спасибо за столько побед и подиумов», «Сан Саныч – мощь! Гордимся!», «Вы – царь лыж» и так далее.
В сезоне-2020/2021 Большунов завоевал Кубок мира, а также выиграл престижную многодневку «Тур де Ски». На чемпионате мира в Оберстдорфе российский лыжник завоевал золото в скиатлоне.
Юрий Бородавко — об Александре Большунове: сезон удался
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