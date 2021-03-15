Потрясающий сезон Александра Большунова в 20 секундах. Видео

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов подвёл красочные итоги завершившегося сезона, выложив в своём «инстаграме» 20-секундное видео с подборкой самых запоминающихся моментов.

«Весь сезон на одном дыхании», — подписал российский лыжник публикацию.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Большунова.

В ответ Большунов получил более 500 комментариев от болельщиков с благодарностью и поддержкой: «Дышали вместе с тобой! Спасибо за столько побед и подиумов», «Сан Саныч – мощь! Гордимся!», «Вы – царь лыж» и так далее.

В сезоне-2020/2021 Большунов завоевал Кубок мира, а также выиграл престижную многодневку «Тур де Ски». На чемпионате мира в Оберстдорфе российский лыжник завоевал золото в скиатлоне.