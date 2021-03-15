Кершоу: в Большунове смущает лишь одна деталь – вовлечённый в допинговые дела тренер

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу подробно рассказал, что думает о личности Александра Большунова и его значении для лыжного спорта.
«Большунов — представитель другой культуры. Я не хотел бы быть к нему слишком строг, потому что ему всего 24 года. Конечно, нет оправданий тому, что он сделал в Лахти. Но этот случай заставил Александра задуматься и сказать: «Больше я так вести себя не буду». И таких вспышек с его стороны действительно больше не было – это хорошо. В какой-то степени я за него переживаю, ведь он вынужден биться с пятью-шестью норвежцами. В каждой гонке — один Большунов против группы норвежцев.
Я сейчас живу в Норвегии, здесь у меня друзья. Конечно, я болею за норвежских парней, но нельзя не отдать должное Большунову. Он один борется со всеми норвежцами бок о бок, с ним рядом максимум ещё один русский. Александра критикуют, потому что он совершал очень глупые поступки, за некоторые из которых потом извинялся. Да, Большунов – лучший лыжник мира, но он молод и у него нет такого уж большого опыта. Красивая техника, невероятная мощь, старательность. За этим спортсменом стоит потрясающая история. Любой россиянин со скромным происхождением, выигрывающий на таком уровне, — очень любопытный персонаж. В России много отдалённых уголков, многие люди занимаются лыжами, и там очень тяжело попасть на самую вершину. Большунов смог. Это впечатляет и заслуживает аплодисментов.
Есть лишь одна деталь, которая смущает. Это его тренер — Юрий Бородавко, который был вовлечён в ряд допинговых дел. Это единственная вещь, которая мешает мне яро поддерживать Большунова. Кроме того, мы из Северной Америки. Я вырос на противостоянии Канады и России в хоккее. Никогда не буду поддерживать российскую хоккейную команду! Шутите? Поэтому и лыжников из России тоже непросто поддерживать. Но, повторюсь, я переживаю за Большунова, которому противостоят целая команда Норвегии. Догнал Крюгера, контролируешь Холунда, а слева тебя проходит Голберг, и ты думаешь: «Да какого чёрта?!». Сложно справляться со всеми», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.
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