Бессмертных: Большунов и Клебо зла друг на друга не держат, но случившееся на ЧМ не забыли

Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Александр Бессмертных оценил отношения, которые складываются между россиянином Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо. На чемпионате мира в Оберстдорфе они оказались в центре скандального эпизода.

Клебо первым пересёк финишную черту в марафоне, но был дисквалифицирован. Жюри FIS решило, что норвежец создавал помехи шедшему Большунову. Чемпионом мира был признан норвежец Эмиль Иверсен. 9 марта норвежская федерация подала апелляцию в FIS. Норвежцы просили признать инцидент гоночным и сохранить первоначальные результаты. 10 марта Клебо опубликовал пост в «Инстаграме» и попросил отозвать апелляцию. Федерация прислушалась к просьбе Йоханнеса.

«Никакой войны между ними точно нет. Я бы сказал так: зла друг на друга они не держат, но то, что происходило в Оберстдорфе, не забыли. Да и как забыть? Это ведь жизнь и эмоции. Но хочу подчеркнуть, что в целом мы всегда хорошо относились к норвежцам. Просто есть противостояние в лыжных гонках между нашими странами.

Большунов плакал после финиша марафона на чемпионате мира, но то была совершенно другая история. Саша расстроился из-за потери золота, и, думаю, ему не так важно было, кто отобрал у него медаль, норвежец или, например, швед. Большунов, безусловно, находится под постоянным давлением, но это неудивительно, учитывая его место в лыжных гонках.

Всем спортсменам известно: к росту результатов приводит только конкуренция. Не будь борьбы между Йоханнесом и Александром, они не завоевали бы такое количество медалей на различных турнирах. Поэтому обоим важно наличие друг друга», — приводит слова Бессмертных «RT на русском».