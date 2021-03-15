Александр Бессмертных: очень надеюсь, что Большунов спокойно переживёт спад результатов

Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Александр Бессмертных предположил, что лыжник Александр Большунов испытывает огромное давление из-за результатов гонок.

«Безусловно, это сильно давит. Но рассуждая на данную тему, я бы посмотрел в будущее — в тот период, когда результаты Саши пойдут на спад. Я очень надеюсь, что он спокойно переживёт это. Смириться с происходящим Саше будет особенно непросто. Нужно понимать, что все мы не вечные. Каждый рано или поздно начинает проигрывать — и проигрывать много. Победы проходят. Саше важно осознать это. К счастью, пока у него всё получается, и меня радует его настрой. Других мест, кроме первого, для Большунова действительно не существует.



Даже Йоханнес Клебо принимает свои неудачи спокойнее. Саша же относится к каждой гонке запредельно серьёзно и склонен к самоедству. Он всегда выходит на старт, чтобы выиграть», — приводит слова Бессмертных «RT на русском».

Большунов второй год подряд стал обладателем «Большого хрустального глобуса».