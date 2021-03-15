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Ретивых показал фото лучших моментов сезона. На снимках есть Большунов

Лыжник сборной России Глеб Ретивых опубликовал на своей странице в «Инстаграме» подборку фотографий, сделанных в сезоне-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам.

На фотографиях в числе прочих присутствует другой российский лыжник Александр Большунов, который вместе с Ретивых завоевал бронзу в командном спринте на чемпионате мира. Так, на втором фото Александр и Глеб держат в руках соответствующие медали.

«Моменты сезона… Всем огромное спасибо. Сезон подошёл к концу — и сразу стартовал уже новый сезон», — подписал он фото.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Глеба Ретивых.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Ребята, вы гордость и сила страны. Вы находка и открытие для всего лыжного мира. Вы лучшие!»

«Спасибо всем за сезон! Глеб, вы лучшая команда мира, спасибо».

«Глеб, спасибо за сезон, за успешные гонки, за борьбу, за эмоции! До новых стартов».