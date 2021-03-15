Клебо: я выступаю не для того, чтобы победить Большунова

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, как относится к соперничеству с лидером сборной России Александром Большуновым. По словам Клебо, его главным соперником является не Большунов, а он сам.

Клебо спросили, будет ли он получать дополнительную мотивацию, если создаст для себя образ врага в лице Большунова.

«Не знаю, является ли это для меня решением. Я не могу страдать и создавать такие образы. Я выступаю не для того, чтобы победить Большунова. И никогда так не будет. Я соревнуюсь главным образом против самого себя и буду так поступать всегда», — приводит слова норвежца NRK.

В сезоне-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам Большунов одержал победу, Клебо, пропустивший несколько этапов, стал третьим.