Тренер России: норвежцам надо нарисовать Большунова не только в туалете — во всех комнатах

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер, комментируя слова тренера сборной Норвегии Эйрика Мюр Носсума, заявил, что норвежцам стоит как можно чаще смотреть на фотографии, где изображён лидер российской команды Александр Большунов.

«Им надо нарисовать его (Большунова. — Прим. «Чемпионата») лицо не только в туалете, а во всех комнатах в доме», — приводит слова Крамера NRK.

Напомним, ранее Носсум признал, что Большуновым нельзя не восхищаться.

«Большуновым нельзя не восхищаться. В его арсенале есть передовые навыки, причём они весьма необычны. Невозможно смотреть на него и не вдохновляться. Он способен удерживать высокую скорость в течение продолжительного времени. Он просто изматывает нас. На этих подъёмах он силён, как медведь», — говорил тренер.