Панжинский: потенциал Ступак таков, что её стоит опасаться самой Йохауг

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский поделился мнением о выступлении лыжницы сборной России Юлии Ступак в сезоне-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам. По словам Панжинского, Ступак может настолько прибавить, что приблизится к лидеру женской сборной Норвегии Терезе Йохауг.
«Юлия способна на многое, и она сама это понимает. Одна медаль на ЧМ, и та в эстафете, — это не её уровень.
Ступак — лыжница очень сильная и разносторонняя. Важно понимать, что нынешний сезон для неё первый после рождения ребёнка. В следующем, олимпийском, она должна прибавить. Её потенциал таков, что самой Йохауг в какой-то степени стоит опасаться», — приводит слова Панжинского «RT на русском».
В сезоне-2020/2021 Ступак заняла второе место в общем зачёте, уступив лишь американке Джессике Диггинс.
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