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Крюгер выразил готовность повесить на стену портрет Большунова для мотивации

Крюгер выразил готовность повесить на стену портрет Большунова для мотивации
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер, выигравший заключительную гонку Кубка мира – коньковый пасьют на 50 км, поддержал идею тренера национальной команды Эйрика Мюр Носсума повесить на стену для мотивации портрет россиянина Александра Большунова.

«Большунов над нами издевается в гонках. Его портрет на стене — это, возможно, то, что нам придётся сделать, чтобы поизмываться над ним в ответ. То, как он быстро шёл на такой высоте, пугало», — приводит слова Крюгера NRK.

Ранее Носсум говорил о Большунове: «Им нельзя не восхищаться. У него есть совершенно экстремальные качества, и для нас мотивация – смотреть на него. Эта картина будет висеть у нас до Олимпийских игр, он будет нарисован на стене в туалете».

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