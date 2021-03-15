Лыжник Иван Якимушкин подвёл итоги международного сезона

Российский лыжник Иван Якимушкин, ставший вторым в общем зачёте Кубка мира, подвёл итоги сезона-2020/2021. На чемпионате мира Иван в составе сборной России завоевал серебро в эстафете.

«Обычно люди подводят личные итоги на день рождения или Новый год, но у лыжников другой ритм жизни, и мне больше хочется заниматься этим в конце международного сезона.



Что было хорошего?



1. Вторые места в общем и дистанционном зачётах (да, без норгов, но желающих-то всё равно ведь хватало).

2. Медаль с ЧМ и важный опыт, который, возможно, даже ценнее.

3. В целом точно стал сильнее, чем год назад

4. Успешно объехал все завалы, которые возникали прямо передо мной.

5. Даже появились новые болельщики!



Что было не очень хорошего?



1. На ЧМ хотелось быть сильнее и увереннее.

2. Не всегда получалось принимать правильные решения во время гонок.

3. Тратил нервы и силы там, где не надо было.

4. Появились не только болельщики, ха-ха.



На фотографии с уверенностью и предвкушением смотрю в олимпийский год, где стану лучшей версией самого себя. А в этом сезоне ещё увидимся на лучших в мире трассах на чемпионате России в Тюмени», — написал Якимушкин на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ивана Якимушкина в «Инстаграме».