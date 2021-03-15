Александр Большунов: все цели, которые ставились перед сезоном, выполнены

Обладатель Кубка мира и чемпион мира 2021 года по лыжным гонкам Александр Большунов по возвращении в Россию после окончания Кубка мира подвёл итоги международного сезона.

«Сезон, в принципе, прошёл удачно. Об этом свидетельствует золото чемпионата мира, а также победа в общем зачёте Кубка мира и титул чемпиона «Тур де Ски». Все цели, которые ставились перед сезоном, выполнены. Неплохо получилось», — приводит слова Большунова ТАСС.

В сезоне-2020/2021 Большунов во второй раз в карьере стал обладателем «Большого хрустального глобуса», выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и завоевал золотую медаль чемпионата мира. Кроме того, на первенстве планеты Большунов завоевал два серебра – в марафоне и в эстафете в составе сборной России, а также бронзу в командном спринте с Глебом Ретивых.