Линн Сван: не хочется видеть соперников, у которых лыжи на допинге

Шведская лыжница Линн Сван прокомментировала ситуацию с неудачным экспериментом FIS по системе проверки лыж на наличие фтора. FIS, планировавшая ввести запрет на применение фторсодержащего воска с 1 июля 2021 года, тайно провела испытание системы. Швед Петтер Мильбак, участвовавший в эксперименте, отметил, что данный прибор часто показывал неверные данные, не замечая большого количества фтора на лыжах. Также были ложные срабатывания, когда фтора совсем не было.

«Как спортсменка ты всегда хочешь честных соревнований. Но если нет гарантий, что результат измерений будет правильным для всех, то я не буду в это верить. Это то же самое, что не хотеть видеть соперника, который принимает допинг. Не хочется видеть соперников, у которых лыжи на допинге. Последствия будут такими же.

Лучше отложить решение по запрету фтора? Да. Думаю, нужно проявлять осторожность, когда вводишь что-то и не знаешь, является ли система на 100% надёжной», — приводит слова Сван Expressen.