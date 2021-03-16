Шарлотт Калла отреагировала на провальный эксперимент с проверкой наличия фтора на лыжах

Трёхкратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Шарлотт Калла прокомментировала трудности, возникшие у FIS в вопросе введения запрета на применение фторсодержащего воска с 1 июля 2021 года.

Федерация провела тестирование прибора, измеряющего содержание в мази запрещённого правилами ЕС вещества. Швед Петтер Мильбак, участвовавший в эксперименте, отметил, что данный прибор часто показывал неверные данные, не замечая большого количества фтора на лыжах. Также были ложные срабатывания, когда фтора совсем не было.

«Нельзя вводить правила, если у вас нет для этого работающего оборудования. Надеюсь, они отнесутся к этому серьёзно», — приводит слова Каллы Expressen.

Использование фторсодержащего лыжного воска, как было научно доказано, оказывает негативное воздействие на окружающую среду и здоровье спортсменов. С июля 2020 года правила ЕС запрещают использование определённых фторированных соединений при производстве этих продуктов.