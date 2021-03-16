Муж Юлии Ступак рассказал о её нервозности в сезоне-2020/2021

Российский лыжник Никита Ступак, муж лыжницы сборной России Юлии Ступак, рассказал, что спортсменка испытывала нервозность в ходе сезона-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам, в котором ей удалось занять второе место, уступив лишь американке Джессике Диггинс.

«У неё некоторая нервозность присутствовала. Но я ещё до начала сезона говорил ей, что не стоит впадать в крайности, нужно спокойнее на всё реагировать. Если нет сразу нужного состояния – не страшно, будет набирать форму по ходу сезона. Мы же часто хотим, чтобы уже в первый же старт сразу в медали забегать. Это очень сложно.

В лыжных гонках много факторов влияет на результат. В Финляндии, в Руке, у Юли не совсем удачно гонки складывались. Вроде и подготовка была нормальной, состояние на тренировках более-менее, но не получалось также реализовываться в соревновательном режиме. Потом разбежалась, продышалась, простартовалась и уже в Давосе призовое место взяла», — цитирует Ступака Metaratings.