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Муж Ступак — о годовалом сыне: по ТВ показывают Юлю, и он пальчиком показывает, где мама

Муж Ступак — о годовалом сыне: по ТВ показывают Юлю, и он пальчиком показывает, где мама
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Никита Ступак, муж лыжницы сборной России Юлии Ступак, рассказал, как их сын Арсений, появившийся на свет в январе 2020 года, реагирует на маму, когда её показывают по телевизору.

«Ему порой вообще ничего не интересно, ему хоть говори, хоть показывай, если он своим делом занят – не реагирует. Но бывало пару раз, когда по телевизору показывают Юлю, у него спрашиваешь, где мама, и он прям пальчиком показывает. И на телевизоре, и картина ещё у нас есть на даче с Юлиным изображением. Бывает, подойдёт к картине и покажет — вот мама», — приводит слова Ступака Metaratings.

В сезоне-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам Юлия Ступак заняла второе место в общем зачёте, уступив лишь американке Джессике Диггинс.

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