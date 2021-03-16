Беременную волейболистку выгнали из клуба без компенсации. Спустя два года стороны судятся

Между итальянской волейболисткой Ларой Лугли и её бывшим клубом «Маниаго Порденоне» разразился скандал, который привёл обоих в суд.
В 2019 году клуб аннулировал контракт с Ларой после того, как она объявила о беременности. Однако через месяц после инцидента у Лугли случился выкидыш, она уведомила об этом клуб и запросила заработную плату, которая якобы была не выплачена ей за месяц игры до ухода из спорта.
Руководители «Маниаго Порденоне» наотрез отказались выплачивать какие-либо компенсации волейболистке, ссылаясь на то, что по контракту она была обязана уведомить клуб о планировании беременнности ещё до подписания соглашения на сезон 2018-2019. В судебном документе, опубликованном Лугли, клуб обвиняет её в «сокрытии желания стать матерью».
«Я играю в волейбол 25 лет и всегда выкладывалась на полную, они это знали. Они сказали, что 38-летняя женщина должна была знать, хочет она завести ребёнка или нет, и поэтому должна была что-то сказать. Они не только ставят под сомнение мой профессионализм, но и сравнивают беременность с противоправным и злонамеренным поведением – это очень серьёзная вещь», — сказала итальянка The Guardian.
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