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Двукратный призёр чемпионата России по плаванию дисквалифицирован за допинг

Двукратный призёр чемпионата России по плаванию дисквалифицирован за допинг
Другие / Лёгкая атлетика 0

Всероссийская федерация плавания на основании и во исполнение решения дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА приняла решение дисквалифицировать пловца Сергея Исаева на два года за нарушение Общероссийских антидопинговых правил, сообщает официальный сайт агентства. Срок дисквалификация отсчитывается с 18 ноября 2020 года.

Сергей нарушил пункт п. 2.1 — «Наличие запрещённой субстанции или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена».

На прошедшем чемпионате России Исаев завоевал серебро на дистанции 400 м комплексом и бронзу на дистанции 200 м комплексом.

Всероссийская федерация лёгкой атлетики за нарушение этого же пункта дисквалифицировала спортсменку Анастасию Белоусову на четыре года, начиная с 12 октября 2020 года.

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