Норвежцы отменили национальные чемпионаты по лыжам, биатлону и прыжкам с трамплина

В Норвегии отменили национальный чемпионат по лыжным гонкам, биатлону и прыжкам с трамплина из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Организаторы планировали совместить три чемпионата и с 25 по 28 марта провести единое мероприятие под названием «Неделя норвежской зимы 2021». Взять на себя такую нагрузку был способен лыжный центр «Гранасен» в Тронхейме, однако по совету главы муниципалитета соревнования отменили.
«В последние недели инфекционная ситуация в Восточной Норвегии серьёзно ухудшилась, число заражений быстро увеличивается. Это ставит под сомнение возможности тестирования и отслеживания инфекции, будет очень сложно её контролировать», — приводит слова пресс-службы Тронхейма Dagbladet.
Терезе Йохауг и Йоханнес Хесфлот Клебо были в числе участников соревнований среди лыжников.
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