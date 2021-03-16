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Норвежцы отменили национальные чемпионаты по лыжам, биатлону и прыжкам с трамплина

В Норвегии отменили национальный чемпионат по лыжным гонкам, биатлону и прыжкам с трамплина из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Организаторы планировали совместить три чемпионата и с 25 по 28 марта провести единое мероприятие под названием «Неделя норвежской зимы 2021». Взять на себя такую нагрузку был способен лыжный центр «Гранасен» в Тронхейме, однако по совету главы муниципалитета соревнования отменили.

«В последние недели инфекционная ситуация в Восточной Норвегии серьёзно ухудшилась, число заражений быстро увеличивается. Это ставит под сомнение возможности тестирования и отслеживания инфекции, будет очень сложно её контролировать», — приводит слова пресс-службы Тронхейма Dagbladet.

Терезе Йохауг и Йоханнес Хесфлот Клебо были в числе участников соревнований среди лыжников.