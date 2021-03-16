Экс-главный тренер сборной России по фристайлу оценил задержание Орловской с героином
Бывший главный тренер сборной России по фристайлу Алексей Покашников прокомментировал инцидент с 26-летней фристалисткой Анной Орловской. Ранее сообщалось, что вчера, 15 марта, Орловскую задержали в Москве, у спортсменки обнаружили героин, который она должна была разнести по адресам.
«Припоминаю Аню. Конечно, я удивлён такой новостью. Хотя предпосылки к этому были: она была какая-то шебутная и своеобразная всегда.
Неожиданно и неприятно это всё. Просто обалдеть. Это трагедия, конечно. Девчонка-то была очень способная, но необычная. Не такая, как все, очень выделялась в сборной не только трюками, но и своим поведением. Но новость очень неприятная, я как-то даже огорошен», — приводит слова Покашникова Sport24.
Источник: в Москве задержали с героином чемпионку России по фристайлу
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