Экс-главный тренер сборной России по фристайлу оценил задержание Орловской с героином

Бывший главный тренер сборной России по фристайлу Алексей Покашников прокомментировал инцидент с 26-летней фристалисткой Анной Орловской. Ранее сообщалось, что вчера, 15 марта, Орловскую задержали в Москве, у спортсменки обнаружили героин, который она должна была разнести по адресам.

«Припоминаю Аню. Конечно, я удивлён такой новостью. Хотя предпосылки к этому были: она была какая-то шебутная и своеобразная всегда.

Неожиданно и неприятно это всё. Просто обалдеть. Это трагедия, конечно. Девчонка-то была очень способная, но необычная. Не такая, как все, очень выделялась в сборной не только трюками, но и своим поведением. Но новость очень неприятная, я как-то даже огорошен», — приводит слова Покашникова Sport24.