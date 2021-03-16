Тренер сборной России по синхронному плаванию: на нашу зарплату не разгуляешься

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала о своих гонорарах в сравнении со своими подопечными.
Данченко работает в национальной команде более 20 лет, в числе её воспитанников – олимпийские чемпионки Анастасия Давыдова, Анастасия Ермакова, Наталья Ищенко, Светлана Ромашина.
«Гонорары тренеров после чемпионатов мира и Европы вполовину меньше, чем у спортсменок. И вот эта «половинка» делится на всех – на второго тренера, врачей, массажистов, начальников команд и т. д. Уже давно об этом все говорят, а воз и ныне там… Наверху никто не хочет заниматься этой ситуацией и что-то менять. Мол, очень сложно.
Китайцы предлагали у них поработать, но я отказалась. Моя основная работа — клуб «Юность Москвы» и сборная России. Я могу поехать на короткую консультацию в любую страну мира и немного им помочь в достижении цели, но это не должны быть наши ближайшие соперники. Да и не хочу я пока уезжать. Да, к сожалению, на зарплату сборной не разгуляешься. Но есть важный плюс — мы растим будущих чемпионов. Здесь семья и друзья, это главное. А всех денег всё равно не заработаешь. На сколько ещё хватит сил? Силы и желание есть, значит, надо работать! Я нужна своим спортсменкам и сборной, поэтому «покой нам только снится», — рассказала Данченко в интервью «Советскому спорту».
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