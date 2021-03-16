Бессмертных рассказал, за счёт чего Юлия Ступак может составить конкуренцию Йохауг

Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Александр Бессмертных предположил, что российская лыжница Юлия Ступак готова составить конкуренцию норвежке Терезе Йохауг.



«Ступак способна бросить ей перчатку. Терезе уже 32, и с каждым годом она будет становиться только слабее. Ни один лыжник не может победить этот процесс и удерживать высокие результаты на протяжении всей карьеры. Рано или поздно победам приходит конец. Юлия же на семь лет моложе и продолжает набирать», — приводит слова Бессмертных «Матч ТВ».



В сезоне-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам Юлия Ступак заняла второе место в общем зачёте, уступив лишь американке Джессике Диггинс.



Ранее муж Юлии, российский лыжник Никита Ступак, рассказал, как их сын, появившийся на свет в январе 2020 года, реагирует на маму, когда её показывают по телевизору.

Муж Ступак — о годовалом сыне: по ТВ показывают Юлю, и он пальчиком показывает, где мама