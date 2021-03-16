Данченко – о начале тренерской карьеры: работали по 12 часов в день, не выходя из бассейна

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала о начале тренерской работы в 1990-х годах, когда среди её подопечных была и Мария Киселёва.



Данченко работает в сборной России более 20 лет, в числе её воспитанников – олимпийские чемпионки Анастасия Давыдова, Анастасия Ермакова, Наталья Ищенко, Светлана Ромашина.



«Моя мама – Валентина Алексеевна Теплякова — в 1992 году возглавляла СДЮШОР «Труд» в Москве. Летом многие тренеры уходили в отпуск. Спортсменки, которые готовились к летним международным соревнованиям, оставались без должного присмотра, и мама попросила меня потренировать их. Успех пришел быстро — Мария Киселёва и Елена Антонова, с которыми я начала работать, прекрасно выступили летом и закрепились в основном составе команды. Потом мама предложила мне попробовать себя в постановке программы – с этими же спортсменками я поставила дуэт «Кармен», и мы выиграли чемпионат России, обыграв уже титулованных на тот момент Брусникину и Панкратову. И в итоге синхронное плавание засосало меня с головой. Я поняла, что у меня получается, что я могу и что мне это нравится!



После дуэта Киселёва/Антонова мне доверили группу детей в нашей школе «Труд», а также ещё несколько юниоров. С этими девочками возраста девяти-десяти лет я и начала свой путь к моей первой Олимпиаде. Трудное время было — зарплаты меньше мизера, работали по 12 часов в день, не выходя из бассейна. Старших спортсменок сменяли юниорки, а потом приходили малыши — и так каждый день. Конвейер! Зал больше напоминал подготовку спецназа — каждую неделю мы проводили курсовки и соревнования внутри школы и между собой, в зале и на воде, закалялись психологически и физически, поддерживая высокую конкуренцию в группе и школе. Но тогда я не думала и не мечтала, что может и должно быть по-другому! Работали потому, что нравилось и получалось, глаза детей горели и у нас была цель и амбиции», — рассказала Данченко в интервью «Советскому спорту».