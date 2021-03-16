Алексей Алексеев поделился подробностями подготовки россиянок к олимпийской квалификации

Главный тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев рассказал о подготовке своих подопечных к квалификационному турниру Олимпийских игр Токио-2020.



«Девчонки с хорошими эмоциями пришли в стан сборной. С физическим состоянием всё тоже в порядке. Смотрим в недалёкое будущее и состояние с оптимизмом. Возвращение Дмитриевой, Вяхиревой — это о многом говорит.



Все соперники опубликовали свои заявки на матчи. Сейчас сосредоточены на сборной Сербии, у нас с ними первая игра, от неё будет много зависеть. Знаем их состав. Знаем, что есть в заявке Лекич, но 99%, что играть она не будет. С таким повреждением не играют. Наверняка, тренер включил ее для поднятия духа. Все гандболистки известные, мы с ними встречались. Всё известно, всё понятно. Разбираем игры, изучаем соперников.



За два-три дня не один специалист не родит новую команду, тоже не собираемся этого делать. Надо вспомнить всё лучшее, усовершенствовать какие-то моменты. Не навредить, как во врачебной практике.



С составом определились. Хотели сразу вызвать 18 игроков, чтобы никого не отсеивать. Но был большой перерыв у некоторых девчонок, поэтому вызывали с опасением. Одно опасение оправдалось. Полина Ведёхина не тренировалась, боли не позволяют ей вообще принимать участие в тренировках, поэтому проходит процедуры. Не будем ее мучить. Ей и так большое спасибо за то, что помогла ЦСКА пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Это уже подвиг с её стороны.



Ещё не поедет один вратарь. У нас четыре вратаря, поэтому оставим трёх — участниц Лиги чемпионов. Настя Вагина вернётся в клуб, будет в любой момент готова заменить кого-то. На сегодняшний день решили так. Плюс Лиза Малошенко. На сегодняшний день решили, что по последним играм и Никитина, и Кирдяшева выглядели сильнее.



Мы говорим, что бывшие заслуги в прошлом. Титул олимпийских чемпионок не даёт никакого преимущества на площадке. Не хотим психологически девчонок перегружать. Надо выходить и делать своё дело так, как мы умеем. Силу они свою знают.



Дмитриева и Вяхирева в любом состоянии готовы принести пользу сборной. Их мастерство и класс не позволяют сомневаться в их уровне. Наверняка, они не могут быть готовы на 100%, пропустив столько игр, но на сегодняшний день их уровень подготовки вполне удовлетворяет нас», — сказал Алексеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

21 гандболистка вызвана для подготовки к олимпийской квалификации