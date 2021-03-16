Рочев – о возможной отмене фтора: это нереально, можно пострадать из-за ошибки компьютера

Чемпион мира 2005 года по лыжным гонкам Василий Рочев-младший поделился мнением о возможном запрете с 1 июля 2021 года на применение фторсодержащего воска, который может ввести Международная лыжная федерация (FIS).



«Мы обсуждали эту тему с отцом и тренерами из сборных СССР и России. Такого не было никогда, и на самом деле момент очень интересный, но и очень сложный. Вопрос: как это будет реализовано. Прошёл почти год с момента первого упоминания, FIS пытается провести какие-то тесты, но у них ничего не получается. Я не великий химик, но мне кажется, что всё это неосуществимо. Нужна очень дорогая аппаратура, которая занимает очень много места и весит несколько тонн. Эту аппаратуру нужно же ещё и перевозить с места на место. Потом FIS сказал, что они будут тренировать собак, которые будут обнюхивать инвентарь. Это тоже очень условно. Сами понимаете, собака понюхала – тебя не пустили на гонку или результат аннулировали, а вторые лыжи в полном порядке. Всё очень сложно, но я уверен, что до Олимпиады никаких изменений в этой сфере не будет. FIS грозился и в этом сезоне борьбой со фтором. Всё в процессе тестов. Не уверен, что до следующего сезона они разработают какую-то методику, с которой все согласятся, а FIS ещё и докажет, что она рабочая.



Считаю, что данный вопрос нужно отложить на постолимпийский сезон. Сто процентов, железобетонной методики не будет. Если с допингом и терапевтическими исключениями столько шуму и противоречий, то представьте, если будут снимать с гонок и дисквалифицировать за какой-то непонятный фтор на лыжах. Это же должны быть чёткие основания и весомые доводы. Сами представьте, спортсмен любой страны пробежал, а его результат аннулировали из-за фтора. Или не допустили из-за этого, а может, вообще наказали всю сборную.



К допингу все более-менее привыкли, это давно повелось, и с ним все борются, появились антидопинговые агентства. А тут можно пострадать и лишиться медали из-за того, что суперкомпьютер допустил ошибку. Это совсем нечестно и неправильно. Повторюсь, должны быть весомые аргументы, и методика должна быть такая чёткая и выверенная, чтобы никто не смог в ней усомниться. Для этого должны пройти годы, и нужно вбухать просто кучу денег», — сказал Рочев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.