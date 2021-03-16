Болт рассказал, как поспорил с тренером, вырастет ли у него живот после завершения карьеры

Рекордсмен в беге на 100 метров Усэйн Болт рассказал о споре с тренером Гленном Миллсом и агентом Рики Симсом. Они считали, что из-за тяги легкоатлета к фаст-фуду у него вырастет большой живот в течение трёх лет после завершения карьеры.



«Мы заключили пари примерно в 2013 году. Мы спорили насчёт сроков, потому что они говорили: «Ставка составляла три года». Я такой: «Нет, два года!» Мы спорили так и сяк, а потом просто договорились забыть об этом, потому что они не хотели платить спустя два года, сказав: «О, ты всё ещё в форме». Они были недовольны, так и не заплатили!» — сказал Болт в интервью CNN Sport.



Ямайский легкоатлет добавил, что за последнее время много узнал о весе и питании: «Как и все, спортсмены испытывают тягу к порочной еде для удовольствия. Однако всё дело в сбалансированном питании, особенно когда вы больше не тренируетесь по несколько часов подряд каждый день. Считаю, что каждый должен выучить и запомнить урок – физические упражнения очень, очень важны, даже просто прогулки, чтобы оставаться здоровым. За эти годы я так много узнал о весе и питании, поэтому понимаю, что мне нужно делать, чтобы убедиться, что я здоров».

Болт: олимпийские медали для меня важнее мировых рекордов