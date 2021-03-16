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Женская гандбольная сборная назвала окончательный состав на квалификацию ОИ

Женская гандбольная сборная назвала окончательный состав на квалификацию ОИ
Другие / Гандбол 0
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Тренерский штаб женской сборной России по гандболу объявил список из 18 игроков, которые отправятся в Венгрию на матчи квалификационного турнира Олимпийских игр-2020.

Не примут участие в отборочном турнире Анастасия Лагина («Лада»), Полина Ведёхина (ЦСКА) и Елизавета Малашенко («Астраханочка»), находившиеся в расширенном списке сборной и также готовившиеся на базе в Новогорске.

Окончательный состав сборной России выглядит следующим образом:

Вратари: Галина Габисова, Виктория Калинина (обе – «Ростов-Дон»), Анна Седойкина (ЦСКА).

Левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА), Полина Кузнецова («Ростов-Дон»).

Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).

Линейные: Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева («Ростов-Дон»).

Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Ольга Горшенина, Антонина Скоробогатченко (обе – ЦСКА).

Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»), Вероника Никитина («Лада»).

Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина, (обе – ЦСКА), Валерия Кирдяшёва, («Лада»).

Отборочный турнир пройдёт в Дьёре с 19 по 21 марта. Сборная России сыграет с командами Сербии (19 марта в 22:00 мск), Казахстана (20 марта в 22:30 мск) и Венгрии (21 марта в 22:30 мск). Путёвки на Олимпийские игры получат две сильнейшие команды группы.

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