Женская гандбольная сборная назвала окончательный состав на квалификацию ОИ

Тренерский штаб женской сборной России по гандболу объявил список из 18 игроков, которые отправятся в Венгрию на матчи квалификационного турнира Олимпийских игр-2020.
Не примут участие в отборочном турнире Анастасия Лагина («Лада»), Полина Ведёхина (ЦСКА) и Елизавета Малашенко («Астраханочка»), находившиеся в расширенном списке сборной и также готовившиеся на базе в Новогорске.
Окончательный состав сборной России выглядит следующим образом:
Вратари: Галина Габисова, Виктория Калинина (обе – «Ростов-Дон»), Анна Седойкина (ЦСКА).
Левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА), Полина Кузнецова («Ростов-Дон»).
Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).
Линейные: Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева («Ростов-Дон»).
Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Ольга Горшенина, Антонина Скоробогатченко (обе – ЦСКА).
Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»), Вероника Никитина («Лада»).
Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина, (обе – ЦСКА), Валерия Кирдяшёва, («Лада»).
Отборочный турнир пройдёт в Дьёре с 19 по 21 марта. Сборная России сыграет с командами Сербии (19 марта в 22:00 мск), Казахстана (20 марта в 22:30 мск) и Венгрии (21 марта в 22:30 мск). Путёвки на Олимпийские игры получат две сильнейшие команды группы.
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