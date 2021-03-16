Роднина — о возможной блокировке «Твиттера» в России: страдать точно не буду

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением об информации, согласно которой Роскомнадзор имеет право заблокировать социальную сеть «Твиттер» на территории России через месяц, если соцсеть не выполнит требование об удалении запрещённой информации.



«Чувствуется, что скорость работы «Твиттера» снизилась. Я не могу сказать, что это нормально, но страдать точно не буду, если эту соцсеть заблокируют.

Есть официальные претензии, которые обязаны выполнять организации, которые находятся на территории РФ. Руководству «Твиттера» надо было убрать всего три позиции, которые запрещены по нашему законодательству, но они этого не сделали. А просьбы от Роскомнадзора идут уже месяцами, если не годами.

Одна из претензий — реклама допинговых препаратов, вторая — распространение детской порнографии. Ещё одна — наличие организаций, которые подталкивают к суициду, этого быть не должно», — приводит слова Родниной Sport24.



Напомним, Роскомнадзор объявил о начале замедления работы «Твиттера» в России 10 марта. Ведомство обосновало свои действия тем, что с 2017 года сервис не удалял несколько тысяч сообщений с запрещённой информацией.