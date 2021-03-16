Елена Седова впервые прокомментировала допинговый скандал

Российская легкоатлетка Елена Седова впервые после того, как РУСАДА признало её невиновной в нарушении антидопинговых правил, рассказала об обстоятельствах разбирательства, а также о личных переживаниях, которые она испытала в ходе доказательства своей невиновности.

Елена смогла доказать, что применяла триметазидин по назначению врача-кардиолога из-за проблем с сердцем во внесоревновательный период, когда он ещё не был запрещён.

«Первые проблемы с сердцем у меня начались с 2009 года. Я не инвалид, но у меня есть свои особенности. Моя история с отклонениями – это вполне нормально, профессиональный спорт и здоровье вообще не рядом.

В 2014 году я была на сборах в Киргизии, почувствовала себя плохо, пошла на ЭКГ… Мне сразу сказали, что нужно прекратить тренировки и пропить ряд препаратов. Я позвонила спортивному врачу и узнала, всё ли действительно так. Она подтвердила, что нужно пропить препараты, в том числе триметазидин, который на тот момент не был запрещён для приёма. Я пропила курс и спустя несколько месяцев спокойно поехала на чемпионат России. Сдала пробу и даже не думала, что такая ситуация может произойти. Когда через пять лет мне пришло письмо о том, что мою пробу пятилетней давности перепроверили и там триметазедин, то, конечно, я была в шоке.

У меня нашли очень мало. Это количество соответствует остаточной концентрации вещества», — сказала Седова в интервью на YouTube-канале Shelgorn.

Видео можно посмотреть на канале Shelgorn в YouTube.