Норвежский чиновник – о покупке Большуновым тредбана: очень умное вложение денег

Менеджер по зимним видам спорта олимпийского комитета Норвегии Хельге Бартнес оценил намерение российского лыжника Александра Большунова потратить призовые деньги Кубка мира на тредбан.



Это устройство, работающее по принципу беговой дорожки, предназначено для медико-биологических исследований, оценки физической работоспособности человека.



«Цена за тредбан в 120 тысяч евро, которую называет Большунов, кажется верной. Но большие тредбаны могут быть в два и в три раза дороже. Это немецкий производитель, у которого устройства стоят значительно дороже, чем у нас в Осло. Ещё есть голландский производитель, который относится к среднему классу, один из них у нас в Тронхейме. Очень умно со стороны Большунова вложить деньги в такой тредбан», — приводит слова Бартнеса VG.



Решение Большунова оценил и личный тренер Терезе Йохауг Пол Гуннар Миккельспласс: «То, что он хочет купить такое устройство, показывает, что он настроен решительно. Он пробует то, что стоит попробовать. В этом смысле он прогрессивен в размышлениях о дальнейшем развитии и лучше всех смотрит на мелочи».

Александр Большунов рассказал, на что потратит призовые за участие в Кубке мира–2020/2021